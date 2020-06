¡Cuidado! Activar este fondo de pantalla puede bloquear tu móvil Android

Esta fotografía idílica de unas montañas y un lago que se ha vuelto viral en redes sociales es un peligro para la mayoría de móviles Android. Se ha descubierto que instalándola como fondo de pantalla obliga a los móviles a realizar un reinicio infinito. Esto hace imposible volver a iniciarlos correctamente y complica mucho difícil su recuperación.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL

— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020