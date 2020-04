Los conspiranóicos del coronavirus están quemando las antenas 5G

Reino Unido ha registrado los primeros incendios de torres de comunicaciones con antenas 5G en Birmingham, Liverpool y Melling, porque hay una creencia que provocan o expanden el coronavirus.

Cuando llegaron las redes 3G algunas personas decían que la radiación que generaban las torres provocaban cáncer, un bulo que a día de hoy sigue presente. Cuando se expandió la red 4G y con ello la instalación de más redes y antenas, los conspiranoicos siguieron insistiendo, pero es que ahora, hay grupos que creen que las nuevas redes 5G son los causantes del coronavirus.

No, no lo son.

En estas 3 ciudades de Reino Unido ya se han registrado los primeros incendios provocados por persona que se han creído este bulo que indica que las antenas 5G son los causantes del coronavirus.

De nuevo: no, no existe relación.

La desinformación es de tal magnitud que hasta el propio Ministerio de Cultura y Tecnología del gobierno británico ha tenido que publicar en redes sociales que no existe enlace creíble entre el coronavirus y el 5G.

We are aware of inaccurate information being shared online about 5G. There is absolutely no credible evidence of a link between 5G and coronavirus

For COVID-19 advice:

👉NHS https://t.co/EI0XLYsqWE

👉GOVUK https://t.co/aWe30Ayl8X

👉Full Fact research https://t.co/QWYcc4bOEg

— DCMS (@DCMS) April 3, 2020