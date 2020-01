Los Tesla podrán hablar con los peatones para mejorar la seguridad

Lo bueno de los Tesla es que en esencia es un coche con varios ordenadores y sensores montados en un chasis. Lo malo de los Tesla es que está a merced de programadores y de un CEO que no parece tener límite a la hora de «trollear» a sus clientes.

En un reciente vídeo publicado por Elon Musk anunció que dentro de poco sus clientes con un vehículo Tesla podrán dejar que su coche hable con peatones. Musk no ha dado muchos detalles, pero en el vídeo se ve un Model 3 pasando cerca de una persona diciendo «But don’t just stand there staring, hop in!» (pero no te quedes ahí solo mirando. ¡Entra!)

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa — Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020

Aunque inicialmente no queda claro si esto es solo un sonido que se puede elegir y que se reproduce a manos del conductor, el medio fanático de Tesla Electrek comenta que podría ser parte del proyecto de Tesla para dotar a sus coches de inteligencia artificial.

Aunque el uso principal de la inteligencia artificial para los coches de Tesla es mejorar su sistema de conducción autónoma, también se está usando para otros casos como una red neuronal para la predicción de cambios en el clima.

Pero lo que el vídeo de Musk parece mostrar es más bien una interpretación moderna de KITT, el coche fantástico, en 2020.

Es de esperar que inicialmente esto solo sea un efecto de sonido que el coche pueda reproducir en sus altavoces externos, pero está claro que Musk quiere que los coches de Tesla sean lo más parecido a KITT, un coche con inteligencia para adelantarse a las necesidades de los conductores y de paso, trollear a los viandantes.

+ info | Electrek