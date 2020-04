Así será el controlador DualSense de la Sony PlayStation 5

El controlador de la futura PlayStation 5 ya no se llamará DualShock sino DualSense y tendrá el aspecto de la imagen que acaba de desvelar Sony. Un mando con un diseño mucho más redondeado y orgánico, con curvas que rompen con la imagen de los anteriores modelos y una luz LED extendida. Pero si hay algo que destaca es su acabado bicolor, blanco y negro.

El cambio de nombre no parece casual, ya que según Sony «Las funciones de DualSense, así como Tempest 3D AudioTech de la PS5, ofrecerán nuevas formas y sensaciones inmersivas para los jugadores». Y es que parece que las funciones hápticas van a ser mucho más destacadas de lo que parecía en un primer momento.

El anuncio oficial asegura que adoptan la retroalimentación háptica, para añadir una gran variedad de sensaciones cuando se juega, como mayor rigidez al momento de manejar un coche en el barro.

También se confirma el rumor de que los gatillos serán adaptativos, para dar una retroalimentación más realista en acciones como por ejemplo tensar un arco. Habrá que ver hasta donde es realista este nuevo sistema.

A first look at DualSense, PS5’s new wireless controller.

More details and images: https://t.co/SuaUVDkyvD pic.twitter.com/ot5R1u5hsz

— PlayStation (@PlayStation) April 7, 2020