Apple ya fabrica esta máscara facial anti coronavirus para hospitales

Apple ha diseñado y puesto en producción una máscara facial para proteger del coronavirus al personal sanitario de los hospitales. El mismísimo CEO de la compañía, Tim Cook, ha hecho público el anuncio así como la donación de cerca de 20 millones de unidades. Y asegura que serán 1 millón en pocos días hasta un total de 20.

Estas máscaras han sido íntegramente diseñadas por Apple y fabricadas en las cadenas de producción donde se fabrican oros productos Apple (¿tal vez las pantallas de los portátiles o los iPads?). Cada pantalla se ensambla en menos de dos minutos y es totalmente ajustable.

La máscara utiliza un diseño previamente desarrollado y usado por otros fabricantes, similar al de la imagen de portada. Debido a su simplicidad y economía ha sido muy popular entre los ‘makers’ que usan impresoras 3D.

El caso es que las máscaras faciales son sencillas de fabricar y fáciles de usar. Son básicamente una pantalla plástica sujeta a la parte superior de la cabeza por una cinta. Seguramente también sean muy baratas de fabricar. Pero lo importante es que ya se están enviando a donde son necesarias.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX

— Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020