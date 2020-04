Apple prepara una versión mini (y más barata) de su altavoz HomePod

El altavoz inteligente Apple HomePod puede tener un hermano pequeño (mini) antes de que termine el año. O al menos eso se desprende de las ultimas filtraciones que sitúan su presentación en el último cuarto del año.

El HomePod ha seguido la estela de fracasos de Apple en el mundo de los altavoces. Justo lo contrario que les ha ocurrido con los auriculares AirPods donde se han encontrado con un éxito tan fulgurante como inesperado.

Sin embargo Apple no desiste y busca engatusar a los usuarios con un nuevo HomePod más asequible, que no barato. Para ello la solución escogida es hacerlo más pequeño. Es decir hacer un HomePod mini. Algo que muchos usuarios pedían, no solo por precio, sino también por versatilidad para poder ponerlo en determinados lugares del hogar.

El HomePod mini probablemente tendrá el mismo diseño cilíndrico del HomePod original y la mitad de tamaño. Pero sacrificará el hardware interno y la calidad de sonido para miniaturizarse. Siri seguirá estando disponible, aunque lo cierto es que tiene mucho camino que recorrer para ponerse a la altura de los Echo con Alexa.

El Apple HomePod mini tendría la mitad de tamaño y menos tecnología en su interior para poder abaratar el precio de venta

El precio será sin duda el factor clave para intentar convencer a los usuarios habituales de Apple de que el HomePod es necesario en su hogar. No hay que olvidar que mientras la competencia tienen modelos por menos de 100 euros, Apple sigue intentando vender el HomePod por más de 300.

