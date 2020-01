Apple patenta el iPhone de objetivos intercambiables

Apple quiere crear un iPhone con objetivos intercambiables. O al menos eso se puede deducir de la idea que registró en 2017 en la oficina de patentes de EE.UU y que ahora ha sido concedida. Un pequeño aro de bayoneta en el que se alojaría la óptica intercambiable y que se acoplaría al cuerpo del iPhone.

La idea la misma que llevan décadas utilizando las cámaras réflex de toda la vida. Pero ahora Apple buscaría la fórmula para aplicarlo a una escala más reducida.

Sin embargo trasladar la idea a la realidad es bastante más complejo de lo que parece, y más aún si hablamos de óptica y miniaturización. Por que cualquier pequeña imperfección en el sistema de montaje repercutiría fatalmente en la calidad de las fotografías.

Esto supondría olvidarse de los móviles repletos de objetivos de diferentes focales en el respaldo y apostar por que cada usuario llevase por defecto el objetivo más apropiado a sus necesidades.

Por contra hay que tener en cuenta el aumento de volumen del cuerpo del iPhone sin olvidar, por supuesto, la ‘incomodidad’ de llevar y manipular esas pequeñas ópticas.

Apple ha patentado un sistema de objetivos intercambiables para el iPhone, pero probablemente no se haga realidad nunca

Lo cierto es que no parece muy viable que con la actual estrategia de Apple, estos objetivos intercambiables lleguen a hacerse realidad. Pero no sería ninguna locura pensar que tal vez se podrían usar módulos fotográficos similares al concepto estrenado por la Insta360 One R.

Si cada Sistem incluye objetivo y sensor, no habría tantos problemas de acoplamiento y las posibilidades creativas serían mucho mayores.

