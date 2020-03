Ni confirma ni desmiente, pero Apple pagará 500 millones por hacer más lentos los iPhone

En un giro inesperado de los acontecimientos Apple ha decidido pasar por caja y pagar 500 millones de dólares (458 millones de euros) para acabar con una demanda colectiva sobre la obsolescencia programada de sus iPhone.

Apple y los abogados de esta demanda colectiva han decidido cerrar el litigio mediante el pago de 500 millones de dólares, de los cuales tendrá que pagar un mínimo de 310 millones dependiendo de la sentencia final del juez.

Al final estos 500 millones de dólares se convertirán en unos 25 dólares por iPhone afectado del cual todavía queda por ver qué modelos quedan afectados y cuáles no. Además, la demanda sólo tiene validez en Estados Unidos, pero sienta un precedente sobre cómo Apple hace más lento algunos de sus móviles.

Esta demanda sólo afectará a los iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus y SE que se vendieron en Estados Unidos y que se vieron afectados al confirmarse que Apple modifica el sistema operativo de estos modelos concretamente para hacerlos más lentos.

Apple reduce el rendimiento en iPhone antiguos para mejorar el consumo de energía de la batería, que con el tiempo, y especialmente pasados dos años, cae en picado por el número de usos que se le ha dado.

Apple confirmó la obsolescencia programada en sus iPhone, según la empresa para aumentar la batería

Ante las quejas de los usuarios e independientemente de las demandas provocadas por esta noticia, Apple introdujo una novedad en iOS que permitía cambiar el comportamiento del sistema operativo en iPhone antiguos, pudiendo elegir si querían máximo rendimiento a cambio de gastar más energía o reducir el consumo haciéndolo más lento.

La obsolescencia programada es muy real en productos como los smartphones. Apple es una de las empresas que más dinero gana por cada terminal vendido, a diferencia de otros fabricantes que para poder competir venden el móvil a un precio muy ajustado para después recuperarlo con servicios o accesorios.

500 millones de dólares puede parecer mucho dinero, pero Apple es una empresa valorada en 1.310 millones de dólares y cuenta con más de 206.000 millones en efectivo en sus cuentas bancarias, por lo que es calderilla para una de las mayores tecnológicas del mundo.

