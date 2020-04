El iPhone 12 tendrá un ‘notch’ más pequeño y llegará más tarde

Tras el lanzamiento del iPhone SE ya se empiezan a calentar los motores con la llegada de los grandes rumores del próximo iPhone, el iPhone 12. Entre las primeras informaciones filtradas está el rediseño similar al iPad Pro y mucho más, como un notch más pequeño.

Uno de los nuevos cambios que tendrá el iPhone 12 a nivel estético será una reducción en el tamaño del notch, esa pestaña en la parte superior de la pantalla que esconde cámaras y sensores.

Jon Prosser, uno de los últimos filtradores que dió en la diana con el iPhone SE, ha publicado cómo el nuevo notch incluirá los mismos sensores, pero en menos espacio.

El iPhone 12 tendrá una cámara infrarroja para Face ID, un iluminador para la cámara infrarroja, un altavoz, sensor de proximidad y luz ambiente, una cámara frontal FaceTime y un proyector de puntos para la cámara infrarroja.

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 20, 2020